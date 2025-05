"Mislim da su me Olimpijske igre učinile boljim igračem. Igranje za reprezentaciju, pod "drugačijim" pravilima, sa različitim igračima... to me je učinilo još boljim. Moram da odlučim da li ću igrati na Evropskom prvenstvu. Moram da odlučim to. Razgovaraću sa selektorom i nekim igračima. Videćemo. Od sada, u narednim danima će biti mnogo piva, verovatno" rekao je uz osmeh Jokić.