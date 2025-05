"Onda dođe Teo i kaže: "Ajde Joko da ideš u Mekdonalds", mi na petom spratu i sve sa terase vidimo dole. Ono red, pa treba da se čeka dva sata. On dođe i kaže: "Nema problema, ko će šta?" I sad ide od jednog do drugog, mi pišemo. Majstor ide dole, em čeka sat vremena, em je natovaren i sve lepo nosi. I svaki drugi dan je to bilo", ispričao je jednom prilikom Jović.