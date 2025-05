"Onda dolazi iskusni trener (Duško Ivanović) i kaže da će te koristiti, iskusan igrač, trebaš timu, sve super, al kao spremi se malo. Ja sa 35 godina, iskusan igrač, postavljam sebi još jedan izazov, iako sam bio spreman. Spremam se, specijalni program, specijalne dijete... Čak mi on predlaže da idem da igram sa juniorima, jer ne može da me stavi na treningu. Odlazim ja da bih postavio sebi još jedan izazov, ali do kraja sezone ja ne igram. Ja ga pitam šta se dešava, a on kaže: 'Pa ja sam video da ti ne možeš'".