U glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata od petka do nedelje održaće se Fajnal for Evrolige, na kom će se za titulu boriti Fenerbahče, Panatinaikos, Olimpijakos i Monako.

"Bitna je žrtva i razumevanje da je važan svaki sekund svake utakmice. To je jedini način. Svaka lopta je bitna. Sad to nije lako. Plus, imamo domaća takmičenja. To sve nije lako za igrače. Ono o čemu pričam, igrači nemaju vremena za oporavak. Moramo da im pomognemo da igraju na način na koji svi želimo da ih vidimo".