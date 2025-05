Imamo odgovor na pitanje svih pitanja. Doduše, indirektan, ali i to je nešto.

- On i napreduje, svake sezone. To su karakteristike najvećih, vrhunskih igrača. Svake godine se u njegovoj igri vidi nešto novo. Popravio je tranziciju u napadu i odbrani, sad više šutira za tri poena, iako je to i ranije mogao. Od vrhunskih igrača se očekuje nešto novo u svakoj sezoni - poručio je Pešić.