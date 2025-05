- Saša i ja imamo dugu istoriju. On je veoma važan čovek u mojoj karijeri. To sam i javno reka, to je neko kome sam zaista blizak i koga mnogo cenim. Pružio mi je mnogo “tvrde ljubavi” dok sam bio u Zvezdi i ovde u Monaku. On ima mnogo zasluga. I naravno, dolazak Spanulisa, učiti od legende kao što je Vasilis, i kao igrač i kao trener – to je nešto posebno. Kao što sam rekao, blagosloven sam što sam radio sa takvim ljudima - zaključio je Lojd.