Fenerbahče su do pobede predvodili Najdžel Hejs-Dejvis sa 23 i srpski reprezentativac Marko Gudurić sa 19, a pratili su ih Devon Hol i Vejd Boldvin sa po 13 poena.

Gudurić je apsolutni heroj svog tima, njegova čudesna trojka na početku poslednjeg minuta odlučila je pobednika, a on nakon meča nije mogao da sakrije sreću.

"Ovo je taj trofej koji sam čekao celu karijeru. Toliko sam se trudio, radio, teško je bilo šta reći... Ponos i sreća, samo to mogu da kaže. Kada sam bio klinac sanjao sam ovo. Sve je stvar tima, to stalno naglašavam. Timska pobeda, ponosan i srećan i zahvalan Bogu. Igrali smo protiv velikog tima, odličnog defanzivnog tima, stvar je pripreme da dođemo do naših pozicija za šut", rekao je srpski košarkaš.