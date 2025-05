"Čestitke domaćinu, mislim da su od starta bili konkretni i zato dobili utakmicu. Nismo bili na nivou, što se tiče čvrstine, brzine i fokusa. Kontrolisali su rezultat. Imali su neke dobre momente, ali smo napravili greške koje su koristili. To je to, vraćamo se u Podgoricu i idemo dalje", rekao je Žakelj .

"To što se desilo - desilo se. Ne želim mnogo da pričam. Ove stvari nisu prijatne za sport, treba da navijamo za tim koji podržavamo i to je svrha sporta. To je prošlost, treba se gledati unapred. Još jedna utakmica i mnogo toga treba ispraviti iz ove. To je jedna utakmica i šanse su 50-50".