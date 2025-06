Sudbina košarke, kao i ostalih sportova u toj zemlji je neizvesna, a Hapoel pokušava da dođe do mesta u ABA ligi.

"To je veoma zanimljivo takmičenje. Razgovara se o proširenju i novom formatu. S obzirom na sve što se trenutno dešava u Tel Avivu, igranje u ABA ligi je prava alternativa - ne samo zbog okolnosti, već i zato što nivo takmičenja raste svake godine. Veoma je konkurentno. Partizan, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija i Dubai su veoma dobri timovi. Razgovaramo sa rukovodstvom lige. Ne znamo kako će se završiti, ali definitivno postoji obostrano interesovanje", rekao je Hinas za portal "Basketball sphere".

"On je sjajan igrač, legenda Evrolige i jedan od najboljih ikada. Razgovarali smo sa njim krajem marta i početkom aprila. Tada nismo postigli dogovor, ali smo ostali u kontaktu sa njim i njegovim agentom. Ono što su španski mediji objavili - da nas je odbio zbog rata - nije istina. Nastavili smo razgovore. Gospodin Janaj se čak sastao sa njim u Abu Dabiju. Ništa još nije konkretno. On je jedan od igrača za koje smo zainteresovani, ali su zainteresovani i drugi klubovi. Tako funkcioniše vansezona - on razgovara sa mnogim klubovima, a mi razgovaramo sa mnogim igračima. Njegov slučaj nije zatvoren. Uopšte ne".