"Odakle da počnem... U životu postoje trenuci za koji znate da će doći i sa kojima se teško suočavamo. Pre dve godine u oktobru 2023. dok sam putovao u Katar na operaciju kolena, prošla mi je kroz glavu prvi put misao da možda moje putovanje kao košarkaša dolazi do kraja. Lekari su pokušali da me ohrabre, ali znaci su bili tu", naveo je Papapetru na društvenim mrežama.

"Gotovo dve godine kasnije, danas, posle mnogo razmišljanja i srceparajućih razgovora, uz podršku porodice i ljudi koje volim i kojima verujem, ova misao je postala odluka. Sa ogromnom zahvalnošću za ovo putovanje, danas zatvaram jedno poglavlje u mom životu. Nisam ovako zamišljao kraj, mislio sam da će doći mnogo kasnije", dodao je on.

On je zahvalio porodici, prijateljima, igračima, trenerima, upravama klubova i svima sa kojima je sarađivao jer su bili uz njega, ne samo u radosti i u uspehu, već i kroz bol i patnju.

"Svima koji su me podržavali i onima koji su me kritikovali, hvala vam. Poslednjih 12 godina profesionalne košarke su bili dar. Život je pun uspona i padova, uvek sam pokušavao da se fokusiram na dobro. Svakom klubu koji sam imao čast da prestavljam: Panatinaikosu, Olimpijakosu i Partizanu. Hvala. Većina ljudi zna posebnu vezu moje porodice sa Panatinaikosom, koji će uvek imati posebno mesto u mom srcu", naveo je Papapetru.

"I dok se moja budućnost čini neizvesnom, odlučan sam, energičan. Spreman sam da radim naporno, bez obzira na to šta odlučim da radim. Sport je nešto zaista divno. Spaja ljude. Ne zaboravimo to, posebno u vremenu u kome živimo", naveo je on.