- Shvatio sam da je najbolji, kada je ceo svet to shvatio (smeh). On je u ovom trenutku jedan od najbolji na svetu, to pokazuje ne samo statistika, već njegovi rezultati. On konstantno napreduje, to je najvažnije. Naravno, ako to nastavi da radi i statistika će mu biti bolja, kao i ekipa. Ono što razlikuje Jokića od svih najboljih igrača na svetu, to je da je on najbolji timski igrač. Svakog saigrača čini boljim. Iako nije plejmejker, on je neko oko koga se pravi kompletna igra. Kada se sve sabere, on to najbolje radi.