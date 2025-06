"Kao što smo očekivali, bila su to dva teška meča na otvaranju Svetskog prvenstva. Protiv Belgije, koju dobro poznajemo, otvorili smo meč jako dobro, i defanzivno i ofanzivno, energija na terenu je bila odlična iako nam je to bio prvi basket u Ulan Batoru, gde nisu baš sjajni vremenski uslovi. Bili smo dobro pripremljeni, ušli u meč motivisani, kontrolisali ga do samog kraja. Malo opuštanje u finišu dovelo je do rezultatske neizvesnosti, ali smo priveli meč kraju kako smo i planirali", naveo je Ždero, a preneo Košarkaški savez Srbije (KSS).