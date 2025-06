"Pričao sam već sa svima. Mnogo su uzbuđeni i vrlo odlučni da zajedno napravimo velike stvari. Sviđa mi se, ne samo nigerijski šmek, već generalno tim koji Crvena zvezda gradi za narednu sezonu. Zašto? Dobro je imati momke koji su potcenjeni, koje drugi ne vide kao prvo rešenje i nose taj osećaj u sebi. Takvi ljudi imaju veću želju za dokazivanjem, veću glad za uspehom. To je začin za posebne, velike stvari. Osećam da će biti isto i u Crvenoj zvezdi. Ne znam da li će se to desiti sledeće ili one tamo sezone, ali osećam da idemo u pravom smeru. Pričao sam sa svakim od njih i svi smo jako uzbuđeni zbog novog početka", rekao je Moneke i najavio nova pojačanja Crvene zvezde u razgovoru za " Mozzart sport"ž

"Bez dileme je to da napravim nešto posebno sa Crvenom zvezdom. Ne radi se samo o meni, već želim da budem deo tima koji će po prvi put otići na Fajnal for ili osvojiti Evroligu. To su stvari koje me uzbuđuju. Verujem da će mnogi posle ovih mojih reči reći: 'Vidi ga ovaj, šta priča', ali tako je kod mene i prosto, ako veruješ u nešto, siguran sam da će se ostvariti uz pravi rad i trud. Najvažnije, ako imamo prave momke u svlačionici, dobru hemiju, biće sjajno. Naravno, videćemo kako će sve izgledati kada budemo krenuli, ali to su stvari kojim se najviše radujem. Naravno, ima tu i drugih, malih stvari zbog kojih kažem: 'Vau'. Recimo, svaki put kada gledam večiti derbi, to je vatra koju osećaš i preko ekrana, leptirići u stomaku zbog kojih poželiš da budeš deo takve atmosfere, deo takvog spektakla. Sada, pošto ću biti deo svega toga, siguran sam da ću imati mnogo sjajnih video klipova za moj Youtube kanal. Jako sam srećan zbog toga što sam tu gde želim da budem i što nas čeka mnogo toga u budućnosti".