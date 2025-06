"Lično znam Džoša Krenkea. On nikada, nikada, ne bi uzeo u razmatranje trejd Nikole Jokića. Luka Dončić i njegov trejd su se dogodili. Nikola Jokić je taj tip igrača kojeg nikada ne biste svojom voljom trejdovali. Ljudi u Denveru to znaju. Nikola Jokić nikada neće biti trejdovan. On je sada verovatno sa svojim konjima i nema pojma šta je Krenke rekao", rekao je Čarnija.