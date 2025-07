"Ceo projekat koji smo izneli je sistematski građen godinama unazad i sad je najzad napravljena jedna finalizacija u smislu kompletne prezentacije projekta. On je, naravno, usaglašavan i sa FIBA, a imali su prilike da se projektom bave i ljudi u okviru oformljene Radne grupe za izradu registracionog pravilnika i pravilnika o takmičenju. Oni su radili od nivoa tri pa sve nadole, znači od nivoa takmičenja tri do zaključno nivoa sedam. Na svemu tome, naravno, selektor Pešić je maksimalno bio uključen", započeo je on i naglasio da će klubovi voditi glavnu reč.