"Pripreme su trajale skoro dva meseca. Bilo je i nemilih scena, nediscipline… Labović je napravio jedan incident i svi su bili za to da ga isključim iz reprezentacije. Od ljudi iz njegovog kluba FMP-a do ljudi iz Saveza – svi su mi govorili da ga izbacim. Ali, pošto smo imali specifičan odnos, posle sam ga odveo i u Rusiju, rekao sam mu: "Svi su za to da te oteram, ali ću da te ostavim, a ti moraš da budeš najbolji". I tako je bilo – postao je MVP turnira", otkrio je u razgovoru za Meridian sport Karadžić.