Ekipa do 20 godina u Grčkoj je pokušala da stigne do odličja na Evrobasketu održanom na Kritu. Nažalost, u meču za bronzu Francuzi su se revanširali Srbiji za poraz iz grupne faze. Treba istaći da selektor Marko Marinović nije mogao da računa na nekoliko ponajboljih igrača koji su imali preča posla, odnosno bavili su se promocijom u Letnjoj NBA ligi.

- Dodao bih i da naši treneri dobijaju sve manje šanse, ne samo u najvećim evropskim ligama nego i u regionu. I to je jedan od problema - smatra Nikolić.

- Dodajmo na sve još dva svetska trenda na koja ne možemo da utičemo, a predstavljaju nam problem. To su naturalizacija u zapadnim zemljama, odnosno njihovim selekcijama. Očigledno da Zapad rado uzima strance sa svih meridijana i pretvara ih u domaći proizvod koji mu daje rezultat. Drugo, svedoci smo prevelikog odlaska dece u SAD, zemlju ogromnog potencijala, što je opravdano i motivisano ogromnim finansijama i zaradama u tim godinama.

- Hitno napraviti plan, jer ako se ovako nastavi, mi ćemo smenu generacija dočekati potpuno nespremni i bez asova. Imaćemo mi uvek talentovane i dobre A selekcije, ali plašim se da tako nećemo dobaciti do najvećih visina. Razliku prave majstori ovoga sporta, a ne samo timski duh i odbrana, to se pokazuje u 21. veku kao realna teza. Neophodno je odmah napraviti platformu po kojoj iz svake generacije ili svake druge možemo da dobijemo po jednog istinskog asa. Talenat i potencijal imamo, kao i izvanredne uslove za rad, ali to očigledno nije dovoljno - zaključio je Nikolić.