Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je dve zatvorene utakmice prve nedelje priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Srbija je u Beogradu bez prisustva javnosti savladala Bosnu i Hercegovinu u utorak, a potom dan kasnije i Poljsku.

1/10 Vidi galeriju Svetislav Pešić Foto: @starsport, KSS

Selektor Srbije Svetislav Pešić izneo je utiske posle prve nedelje priprema.

- Ukupno, sve ide po planu. Ovo je osmi dan, zadnja dva dana smo odigrali dve utakmice. Pre toga trening, pripreme, razgovori, poboljšanje atletskih sposobnosti igrača. Imamo sitne povrede, Trifunović, Micić, Smailagić. Ali, to su stvari koje su sastavni deo svih priprema. Nadamo se da to neće biti duže. Dve utakmice su bile onakve kakve smo želeli, da treniramo, ne da igramo. Rezultat je nebitan u ovoj situaciji. Najvažnije je da ono što smo trenirali prenesemo na teren. Idemo dan za danom. Ciljevi su jasni, da svaki dan budemo bolji i na terenu i van terena. Imamo dovoljno vremena, ali i malo, da sprovedemo ono što smo zamislili.

Disciplina?

- Zadovoljni smo. Disciplina podrazumeva da izvršavamo zadatke koje postavljamo, a to su zadaci koje postavljamo u pripremi za trening, trening i analiza posle treninga svega onog što uradimo. Treba da imamo fokus na naš rad i zadatke, da se ne bavimo bilo kakvim drugim stvarima, da uživamo što smo svi zajedno preko leta i da se iz toga napravi pozitivna energija. Ali bez discipline i individualne odgovornosti teško je napraviti novi korak. Svaki dan je novi izazov.

Turnir na Kipru.

- Grčka je jedan od kandidata za medalju. To će biti jaka utakmica. Nismo baš toliko spremni da odigramo baš onako kako bi igrali kada smo spremni, ali nisu ni oni. Igrali smo nekoliko utakmica s njima i to su bile fantastične utakmice. Sa grčkom federacijom imamo dobre odnose i prihvatili smo poziv. Videćemo dokle smo stigli, a mi iz trenerskog stafa treba da vidimo šta još treba da uradimo da bi popravili. Te utakmice služe kao priprema.