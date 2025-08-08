Slušaj vest

Srbija je jedna od retkih zemalja koja u svojim redovima nema naturalizovanog stranca

Malo je reprezentacija na svetu koje nisu podlegle trendu uvođenja stranaca u nacionalni tim, a Srbija se može podičiti da je jedna od retkih bez "legionara" u nacionalnom dresu.

Prethodnih godina vodila se polemika o tome da li bi Kevin Panter, koji ima srpski pasoš, trebalo da zaigra za naš nacionalni tim.

Iako se javno nudio selektoru Svetislavu Pešiću i u više navrata isticao da bi rado prihvatio poziv Srbije, ali poziv nikada nije dobio. Srbija nije posegnula za opcijom da naturalizuje stranca i nema indicija da će to uraditi u narednom periodu.

1/10 Vidi galeriju Kevin Panter Foto: Laurent Coust / Zuma Press / Profimedia, Starsport, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Košarkaš Barselone Tomaš Satoranski smatra da tako treba i da ostane.

"Iskreno, nikada Srbiji to nije ni bilo potrebno, što dovoljno o kvalitetu i tradiciji. Verovatno je među poslednjim ekipama koje nikada to nisu uradile – možda još Litvanija i Letonija. To pokazuje da je istinska košarkaška nacija. I mislim da bi tako i trebalo da ostane", rekao je Satoranski u razgovoru za "Meridian sport".

Doskorašnji saigrač Kevina Pantera u Barseloni smatra da bivši kapiten Partizana ne bi bio prihvaćen u reprezentaciji.

"Mislim da bi mogao da igra, zna zemlju, igrao je tri godine tamo, zna evropsku košarku, brzo se prilagođava. Ali ne verujem da bi ga igrači u timu prihvatili. Ne zato što nešto fali Kevinu, nego jednostavno ne bi se uklopilo. Mislim da ni on ne bi forsirao to", ističe Satoranski.

Češka takođe trenutno nema naturalizovanog igrača u svojim redovima, ali je jednom prilikom iskoristila tu mogućnost i u tim uvrstila bivšeg igrača Zvezde Blejka Šilba. Međutim, Saturanski ističe da Šilb nije klasičan stranac.

"Blejk je bio izuzetak. Imao je češku suprugu, troje dece. Nije bilo ništa iznuđeno. Ukazala se prilika, iskoristili smo je i pokazalo se da je bio sjajan dodatak timu. Ali ne verujem da će se nešto slično uskoro ponoviti".

Kurir sport