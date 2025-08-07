Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan organizovaće 11. i 12. septembra "Open air" turnir na stadionu Tašmajdan.

Biće to jedan od uvoda u novu sezonu, a ujedno repriza turnira odganizovanog pre dve godine kada je gostovao španski tim Fuenlabrada.

Slavlje igrača i navijača Partizana Foto: Printscreen / Youtube / BC Partizan TV

 Kako prenosi Mozzart sport, gost crno-belih biće bratski klub istih boja iz Soluna, ekipa PAOK-a. Ime trećeg učesnika za sada je tajna.

Biće to prilika da Partizan predstavi novi tim, odnosno pojačanja koja su u toku prelaznog roka zadužila dres ekipe Željka Obradovića. Za sada su to trojica, Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton.

