Košarka
PARTIZAN PONOVO ORGANIZUJE SPEKTAKL NA TAŠMAJDANU: Bratski PAOK stiže u Beograd! Ime trećeg učesnika za sada tajna
Biće to prilika da Partizan predstavi novi tim, odnosno pojačanja koja su u toku prelaznog roka zadužila dres ekipe Željka Obradovića
Slušaj vest
Košarkaški klub Partizan organizovaće 11. i 12. septembra "Open air" turnir na stadionu Tašmajdan.
Biće to jedan od uvoda u novu sezonu, a ujedno repriza turnira odganizovanog pre dve godine kada je gostovao španski tim Fuenlabrada.
Slavlje igrača i navijača Partizana Foto: Printscreen / Youtube / BC Partizan TV
Vidi galeriju
Kako prenosi Mozzart sport, gost crno-belih biće bratski klub istih boja iz Soluna, ekipa PAOK-a. Ime trećeg učesnika za sada je tajna.
Biće to prilika da Partizan predstavi novi tim, odnosno pojačanja koja su u toku prelaznog roka zadužila dres ekipe Željka Obradovića. Za sada su to trojica, Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton.
Reaguj
Komentariši