Košarkaši Partizana će predstojeću sezonu u regionalnoj ABA ligi započeti na svom terenu utakmicom protiv Krke, dok će ekipa Crvene zvezde u prvom kolu dočekati Zadar.

Prema zvaničnom kalendaru takmičenja koji je ABA liga objavila, obe utakmice su na programu 6. oktobra.

ABA liga se od ove sezone igra u drugačijem formatu, pošto su timovi podeljeni u dve grupe tokom prve faze takmičenja.

Partizan se nalazi u Grupi A sa Dubaijem, Klužom, Igokeom, Studentskim centrom, FMP-om, Borcem iz Čačka, Splitom i Krkom.

Crvena zvezda će igrati u Grupi B, u kojoj se nalaze i Budućnost iz Podgorice, Cedevita Olimpija, Spartak iz Subotice, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija i Beč.

Svi ostali srpski timovi će u prvom kolu igrati na gostujućem terenu. U Podgorici će igrati Spartak, kog očekuje duel sa Budućnosti, i Borac, kome će protivnik biti Studentski centar. Mega će igrati u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, a FMP u Laktašima protiv Igokee.

Svi parovi prvog kola ABA lige:

Petak, 3. oktobar: Igokea - FMP, Beč - Ilirija

Subota, 4. oktobar: Studentski centar - Borac

Nedelja, 5. oktobar: Budućnost - Spartak, Cedevita Olimpija - Mega

Ponedeljak, 6. oktobar: Partizan - Krka, Dubai - Split, Crvena zvezda - Zadar

