Partizanova želja ovog leta Danijel Tajs još uvek nema rešen status za sledeću sezonu. Iako ima ugovor sa Monakom, Tajs je u više navrata povezivan sa Partizanom i Real Madridom, a potoji opcija i da se vrati u najjaču ligi na svetu.

Nemački reprezentativac se dotakao i aktuelne priče oko tzv. NBA Evrope. Tajs iza sebe ima bogato iskustvo igranja i u NBA ligi, ali i u Evropi, te smatra da bi bilo najbolje kada bi klubovi i organizacije pronašle zajednički jezik:

- Zato mislim da, ako Evroliga i NBA nađu način da spoje oba sveta, to bi bio najbolji način da se to uradi. Ako NBA jednostavno napravi svoju ligu u Evropi i uzme nekoliko timova, mislim da to neće biti dobro za evropsku košarku - smatra nemački reprezentativac.

- Već sada vidite koliko su Evroliga i FIBA podeljene, već postoji problem sa nacionalnim timovima. Igrači iz Evrolige nisu mogli da igraju za reprezentaciju jer se Evroliga nije obazirala na FIBA termine. Mislim da ako Evroliga i NBA nađu način da kombinuju oba sveta — da preuzmu neke NBA ideje, timove koje žele, šta god, i da uključe Evroligu u to - mislim da je to pravi put - rekao je Tajs.

I dok Tajs čeka rezrešenje svog statusa za narednu sezonu, iskusnog centra očekuje Evrobasket gde će pokušati da se domogne još jedne medalje nakon zlata na Mundobasketu 2023. godine.

