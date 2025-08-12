Slušaj vest

Prilikom gostovanja u emisiji "Sportski dan" Stevan Karadžić je, između ostalog, pričao i o prelaznom roku i onome što su do sada učinili srpski klubovi.

Crvena zvezda je dovela sedam stranaca: Čima Moneke, Ebuka Izundu, Semi Odželej i Džordan Nvora (Nigerija), Devonte Grejem i Tajson Karter (SAD) i Hasijel Rivero (Kuba).

Partizan je doveo tri stranca: Džabari Parker, Šejk Milton i Dilan Osetkovski (SAD).

- Prati se trend i Crvena zvezda i Partizan će sada da liče na Monako ili Asvel. Zvezda je ranijih godina imala tu bazu domaćih igrača, ali i to se menja ove godine. Ne vidi se da su to srpski klubovi. Nisam ja protiv stranaca, uzimao sam i ja Amerikance, nisam rasista, ali ovako se gubi identitet - rekao je Karadžić i dodao:

- Pribegava se opštem trendu, proverenim varijantama i tu nema prostora za mlade igrače. Tu je sada i problem što igrači mogu da idu na univerzitete u Ameriku i budu dobro plaćeni i to nije baš dobro za budućnost srpske košarke - zaključio je srpski stručnjak.

Kurir sport/Sport klub

