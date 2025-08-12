Košarkaš Partizana Frenk Nilikina uskoro bi mogao da napusti crno-bele i preseli se u Monako.
FRENK NILIKINA ODLAZI IZ PARTIZANA: Francuz na meti bogatog evroligaša!
Francuski košarkaš Frenk Nilikina blizu je odlaska iz redova Partizana u koji je stigao pred početak prošle sezone.
Monaku je potreban domaći igrač, plejmejker i neko ko može da igra čvrsto u odbrani i ispuni sve zadatke Vasilisa Spanulisa - a u Kneževini smatraju je da Nilikina baš taj!
Frenk Nilikina Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Navodno, Monako prati situaciju Nilikine sa Partizanom, sa kojim igrač ima ugovor, međutim, crno-beli pored Ife Lundberga i Ajzee Majka, žele da puste i Nilikinu.
