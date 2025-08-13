Slušaj vest

Zoran Dragić, košarkaški reprezentativac Slovenije, na neslavan način okončao je karijeru u nacionalnom timu.

Selektor Aleksandar Sekulić skratio je spisak pred početak Evropskog prvenstva i sa njega izbacio Zorana Dragića i Žigu Danuea.

Posle 14 godina igranja za reprezentaciju Slovenije Zoran Dragić (36) prema tamošnjim medijima doživeo je veliko poniženje. A, to nije mogla da prećuti Svetlana Dragić, njegova supruga.

Ona je na društvenim mrežama napisala:

- Kvazi-selektor nije otpisao Dragića. Dragić je sam napustio ovaj cirkus koji traje već par godina. To je velika razlika!

I tu se Svetlana nije zaustavila, pa je dalje navela:

- Iskreno mislim da se Zoki našao na ovoj poziciji zbog svog prezimena. Ali to više nije ni važno. U svakom slučaju, mladi zaslužuju šansu i da igraju, a preostalim dugogodišnjim članovima želim da svoj reprezentativni put završe na dostojanstven način, uz bar malo zahvalnosti uprave.

Zoran i Svetlana Dragić u braku su od 2014. godine. Upoznali su se još dok su bili tinejdžeri. Imaju dvoje dece, sina Marka (10) i ćerkicu Nanu (7). Svetlana je nekadašnja košarkašica, igrala je za slovenačke klubove Slovan i Triglav.

Zoran Dragić je slovenački košarkaš srpskog porekla. Zajedno sa poznatijim i starijim bratom Goranom Dragićem pisao je stranice istorije košarkaške selekcije Slovenije. Njemu je nedavno uručena Medalja zasluga za narod od strane predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Zoran Dragić je sa seniorskom reprezentacijom Slovenije igrao na Evropskim prvenstvima 2011, 2013, 2015. i 2022, na Svetskim prvenstvima 2014. i 2023. i na Olimpijskim igrama 2020. u Tokiju.