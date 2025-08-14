Drejk Solomons, čovek koji se godinama krio iza kostima popularnog Rokija Okružnom sudu u Denveru podneo je tužbu protiv vlasnika franšize, firmu "Kroenke Sports & Entertainment", piše "The Colorado Sun".

Drejk je dobio otkaz nakon što je otišao na bolovanje zbog povrede kuka, pa tvrdi da su Nagetsi prekršili zakon o zaštiti osoba sa invaliditetom. Sada traži odštetu od kompanije "Kroenke Sports & Entertainment".

Maskota Denver Nagetsa - Roki Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Solomons je 2021. godine od svog oca, koji je tri decenije bio Roki, preuzeo ulogu maskote. Međutim, tokom sezone 2022/23. dijagnostifikovana mu je avaskularna nekroza i lekari su savetovali ugradnju veštačkog kuka. Kada je obavestio nadređene da će morati na operaciju, rečeno mu je da će organizovati izbor za novu maskotu, jer su zabrinuti za njegovo zdravlje. Kada se nakon operacije oporavio i vratio na posao, bilo je jasno da je nepoželjan u klubu. Posle audicije za novu maskotu, koja je organizovana u avgustu 2024. godine, Drejk je dobio otkaz i to je izuzetno teško podneo.

Odlučio je da pravdu potraži na sudu.

"Nije bilo lako to uraditi, volim ih. Bili su ceo moj život i moja porodica. Ovakav epilog slama srce", izjavio je Drejk.

Kurir sport

