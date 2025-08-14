Solomons je 2021. godine od svog oca, koji je tri decenije bio Roki, preuzeo ulogu maskote. Međutim, tokom sezone 2022/23. dijagnostifikovana mu je avaskularna nekroza i lekari su savetovali ugradnju veštačkog kuka. Kada je obavestio nadređene da će morati na operaciju, rečeno mu je da će organizovati izbor za novu maskotu, jer su zabrinuti za njegovo zdravlje. Kada se nakon operacije oporavio i vratio na posao, bilo je jasno da je nepoželjan u klubu. Posle audicije za novu maskotu, koja je organizovana u avgustu 2024. godine, Drejk je dobio otkaz i to je izuzetno teško podneo.