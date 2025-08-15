Slušaj vest

Stevan Karadžić, nekadašnji trener Crvene zvezde, gostujući u podkastu "Jao Mile", između ostalog je govorio i o prelaznom roku koji su odradili srpski klubovi.

- Pa večiti... menjaju se koncepti. To je ono što se meni ne sviđa. Samo je važno šta će da se kupi na tržištu, posle ćemo to da složimo i onda će Arena da se napuni, pošto je sve dobro izreklamirano i onda se gleda vrhunska košarka, tu nema dileme - rekao je Karadžić i dodao:

- Meni se ne sviđa što ne prepoznajem u našim klubovima... Zvezda je donekle imala naših igrača koji su imali neke uloge, a Partizan uopšte. Međutim vidim da će sad i Zvezda da menja to i praktično možeš da prepoznaš po navijačima da tu igraju Partizan i Zvezda. sve ostalo je kao neka evropska ekipa koja je došla tu. I sad mi to gledamo, jeste to vrhunska košarka i sve, ali kažem meni se generalno ne sviđa.

Po njegovom mišljenju ovakav razvoj je problematičan i zabrinjavajuć.

- Moje pitanje je šta ima srpska košarka od ovoga? Nemamo idola. Imamo Jokića koji je u NBA, na koga će deca da se ugledaju da počnu da igraju košarku zbog njega i on će za par godina da napusti ako se nastavi ovakva strategija naših klubova. Juri se bukvalno rezultat i to mi je jasno, ali opet, ne vidim ničiju odgovornost za neuspehe Zvezde i Partizana u Evroligi u zadnjih 4-5 godina. Kažem neuspehe iz razloga što se niko nije plasirao, osim Partizana one godine, u plej-of, a sa druge strane niko ne računa da tu fale dve ruske ekipe koje su uvek među osam. Znači nisi ni među 10, objektivno - rekao je Stevan Karadžić i potom poentirao:

- Ako napravimo poređenje, ne igraju samo pare, ima par ekipa koje imaju znatno manje budžete od Partizana i Zvezde i prave bolje rezultate.

