Srpska odbojkašica Milica Tasić, sada zvanično i gospođa Vildoza, zapalila je internet svojom najnovijom Instagram objavom!
VRELO LETO I JOŠ VRELIJA MILICA! Luka Vildoza uživa dok njegova supruga diže temperaturu na društvenim mrežama do usijanja! (FOTO)
Novopečena supruga bivšeg košarkaša Crvene zvezde Luke Vildoze, vrelim fotkama s medenog meseca u Meksiku potpuno je zaludela pratioce.
Savršeno izvajano telo u kupaćem kostimu i prelep osmeh bili su povod da lajkovi krenu samo da pršte!
Milica Tasić Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12
Argentinski košarkaš i prelepa srpska odbojkašica venčali su se u julu u Srbiji. Prethodno, Vildoza se kristio u našoj crkvi kako bi kasnije mogao da se venča sa Milicom.
Sara Sakradžija i Milica Tasić Foto: PrintscreenInstagram/ sarasakradzija
Vildoza je za Crvenu zvezdu igrao u sezoni 2022/2023, a kasnije je branio boje Panatinaikosa i Olimpijakosa. Sledeće godine Argentinac će nastupati za Virtus.
