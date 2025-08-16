Slušaj vest

Novopečena supruga bivšeg košarkaša Crvene zvezde Luke Vildoze, vrelim fotkama s medenog meseca u Meksiku potpuno je zaludela pratioce.

Savršeno izvajano telo u kupaćem kostimu i prelep osmeh bili su povod da lajkovi krenu samo da pršte!

Milica Tasić Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12

Argentinski košarkaš i prelepa srpska odbojkašica venčali su se u julu u Srbiji. Prethodno, Vildoza se kristio u našoj crkvi kako bi kasnije mogao da se venča sa Milicom.

Sara Sakradžija i Milica Tasić Foto: PrintscreenInstagram/ sarasakradzija

Vildoza je za Crvenu zvezdu igrao u sezoni 2022/2023, a kasnije je branio boje Panatinaikosa i Olimpijakosa. Sledeće godine Argentinac će nastupati za Virtus.

Luka Vildoza, krstenje u Hramu Svetog Save Izvor: Instagram