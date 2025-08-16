Slušaj vest

Džošua Bonga, mlađi brat košarkaša Partizana Isaka Bonge, doneo je odluku da se vrati u Nemačku!

Mlađi brat košarkaša Partizana se, kako piše "Meridian sport", nije snašao u SAD-u, pa će sada igrati za Magdeburg.

Isak Bonga Foto: Starsport, @starsport

Odigrao je svega 14 utakmica, sa prosekom od 4,6 minuta po meču, gde nije uspeo da se istakne.

Bio je neizostavan deo nemačkih mlađih selekcija, a nastupao je za litvanski Zalgiris do 18 godina.

Isak Bonga Izvor: Mondo/Tijana Jevtić