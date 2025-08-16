Džošua Bonga prelomio!
POJAČANJE IZ AMERIKE! Potpisao brat Isaka Bonge!
Džošua Bonga, mlađi brat košarkaša Partizana Isaka Bonge, doneo je odluku da se vrati u Nemačku!
Mlađi brat košarkaša Partizana se, kako piše "Meridian sport", nije snašao u SAD-u, pa će sada igrati za Magdeburg.
Isak Bonga Foto: Starsport, @starsport
Odigrao je svega 14 utakmica, sa prosekom od 4,6 minuta po meču, gde nije uspeo da se istakne.
Bio je neizostavan deo nemačkih mlađih selekcija, a nastupao je za litvanski Zalgiris do 18 godina.
