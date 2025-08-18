LEGENDA OTIŠLA U ZASLUŽENU PENZIJU: Marko Belineli završio karijeru!
Italijanski košarkaš Marko Belineli odlučio je da okonča svoju bogatu karijeru u 39. godini.
On je tu vest podelio na svojim društvenim mrežama:
- Košarka mi je dala sve… a i ja sam dao sve njoj. Teško je reći zbogom, ali došlo je vreme. Novoj generaciji ostavljam san – neka ga ostvare - napisao je Belineli.
Belineli ostaje upisan u istoriju kao jedini Italijan sa NBA šampionskim prstenom, osvojenim 2014. godine sa San Antonio Sparsima.Iste sezone poneo je i titulu pobednika u takmičenju u šutiranju trojki na NBA Ol-star vikendu.
Tokom 14 sezona u najjačoj ligi sveta odigrao je čak 925 utakmica, uz prosečan učinak od 9,7 poena u regularnom delu i 8,5 u plej-ofu.
Poslednjih pet godina proveo je u Virtusu iz Bolonje, sa kojim je 2022. osvojio Evrokup i obezbedio povratak u Evroligu.
Belineli je bio i stub reprezentacije Italije, za koju je debitovao na Svetskom prvenstvu 2006. godine, a učestvovao je na brojnim evropskim i svetskim takmičenjima.
BONUS VIDEO: