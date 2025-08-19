Slušaj vest

Reprezentativac Finske i čuveni NBA as, Lauri Markanen, sipao je hvalospeve na račun Nikole Jokića pred start Eurobasketa.

"Jokić nema manu i veoma je teško igrati protiv njega. Sjajan je šuter. Dobar je i iz reketa, u šutu za dva, u šutu za tri poena, ne znate kako da ga branite", kaže finski košarkaš koji je blistao u pripremnim utakmicama.

Jednu stvar je posebno izdvojio.

"Njegova inteligencija je neverovatna. Ako pokušaš da ga udvojiš, odmah sledi pas ka slobodnom igraču. Jokić je kompletna pretnja za rivala", zaključio je Markanen.

Nikola Jokić na meču Srbija - Češka Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Finska je jedan od domaćina predstojećeg šampionata Evrope, igraće u gradu Tampere, a rivali u grupi B biće joj Litvanija, Velika Britanija, Crna Gora, Nemačka i Švedska.

