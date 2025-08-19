Košarka
CRNO-BELI SE OGLASILI! Važno obaveštenje za navijače Partizana!
Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je obnova sezonskih ulaznica od srede, 20. avgusta, moguća i na šalteru Beogradske arene.
"Vlasnici sezonskih ulaznica za sezonu 2024/25, od srede, 20. avgusta, svoja mesta mogu sačuvati obnavljanjem karte za sezonu 2025/26 i na šalteru Beogradske arene - blagajna jug", piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.
Za obnovu sezonske ulaznice potrebno je posedovati člansku kartu za 2025. godinu na rregistrovanom profilu koji je korišćen i za kupovinu sezonske ulaznice u sezoni 2024/25, ;kao i povezano mesto, dostupno za kupovinu putem profila.
KK Partizan - KK Spartak (prva utakmica finalne serije KLS) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Obnova sezonskih karata počela je 15. avgusta.
