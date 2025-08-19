Slušaj vest

Evropska košarka ponovo je na velikoj sceni – Eurobasket 2025 donosi spektakl kakav se retko viđa. Najbolje reprezentacije Starog kontinenta ulaze u borbu za prestiž i trofej, a navijači širom Evrope s nestrpljenjem očekuju duele koji pišu istoriju.

U fokusu je reprezentacija Srbije – tim koji sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem predvodi jednu od najboljih generacija Orlova i sa pravom ulazi među glavne favorite turnira. Očekivanja su ogromna, a podrška navijača nikada jača.

Dok naši kroče na parket, Meridian je pripremio najveći i najjači specijal na svetu, sa posebnim naglaskom na igre koje prate put Srbije ka medalji.

Nikada do sada ponuda za Eurobasket nije bila ovako široka, atraktivna i usmerena na Orlove. Upravo zato Meridian specijal s pravom nosi titulu najmoćnijeg košarkaškog specijala na svetu.

Eurobasket 2025 je tu – a uz Meridian, svaki navijač Srbije ima priliku da svoju strast pretoči u igru i da zajedno sa reprezentacijom ide do kraja!

REGISTRUJ SE ZA BESPLATNI EUROBASKET TIKET VEĆ DANAS: Ukoliko još uvek nemaš nalog u Meridianu, kreiraj ga OVDE jer dobijaš 2 dana besplatne igre i šansu da već sada sastaviš tiket za Eurobasket. Uplati i depozit već od 500 RSD i automatski produži besplatnu igru na još tri dana!