Slušaj vest

Evropska košarka ponovo je na velikoj sceni – Eurobasket 2025 donosi spektakl kakav se retko viđa. Najbolje reprezentacije Starog kontinenta ulaze u borbu za prestiž i trofej, a navijači širom Evrope s nestrpljenjem očekuju duele koji pišu istoriju.

U fokusu je reprezentacija Srbije – tim koji sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem predvodi jednu od najboljih generacija Orlova i sa pravom ulazi među glavne favorite turnira. Očekivanja su ogromna, a podrška navijača nikada jača.

Dok naši kroče na parket, Meridian je pripremio najveći i najjači specijal na svetu, sa posebnim naglaskom na igre koje prate put Srbije ka medalji.

• Grupa A – Srbija pobednik 1.25

Najbolji strelac – Nikola Jokić 6.00 | Bogdan Bogdanović 10.00

Najbolji skakač – Nikola Jokić 3.70

Igrač sa najviše postignutih poena – Bogdan Bogdanović 4.00

Pobednik Eurobasketa – Srbija 2.90

Pobednik dupla šansa: Srbija ili Nemačka 1.60 | Srbija ili Francuska 1.90 | Srbija ili Grčka 2.00

Nikada do sada ponuda za Eurobasket nije bila ovako široka, atraktivna i usmerena na Orlove. Upravo zato Meridian specijal s pravom nosi titulu najmoćnijeg košarkaškog specijala na svetu.

Eurobasket 2025 je tu – a uz Meridian, svaki navijač Srbije ima priliku da svoju strast pretoči u igru i da zajedno sa reprezentacijom ide do kraja!

REGISTRUJ SE ZA BESPLATNI EUROBASKET TIKET VEĆ DANAS: Ukoliko još uvek nemaš nalog u Meridianu, kreiraj ga OVDE jer dobijaš 2 dana besplatne igre i šansu da već sada sastaviš tiket za Eurobasket. Uplati i depozit već od 500 RSD i automatski produži besplatnu igru na još tri dana!

Promo