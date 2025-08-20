Slušaj vest

Superstar Lejkersa i jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Lebron Džejms, nije uspeo da postigne dogovor sa timom iz LA o produžetku saradnje, pa će mu, po svemu sudeći, naredna sezona biti poslednja u dresu slavne franšize.

Pošto će u decembru ove godine proslaviti svoj 41. rođendan, mnogi smatraju da bi popularni "Kralj" nakon isteka ugovora sa Lejkersima mogao da okači patike o klin.

Zbog toga su ulaznice za okršaj Njujork Niksa i Lejkersa u "Medison Skver Gardenu" naredne sezone otišle u nebesa.

Naime, Niksi će u februaru 2026. godine ugostiti Lebrona i Lejkerse, a navijači iz Njujorka strahuju da bi ovaj meč mogao biti "poslednji ples" Kralja u čuvenoj dvorani, pa ne žale novac za ulaznice.

Verovali ili ne, iako je meč na programu za šest meseci, ulaznice su planule i cene idu u neslućene visine. Prosečna cena iznosi 1.100 dolara! Navijači će za mesta u popularnom "golubarniku" morati da izdvoje čak 500 dolara.

Lebron je u više navrata isticao da mu je omiljeno gostovanje upravo u ovoj dvorani, pa je upravo u Njujorku odigrao i neke od svojih najboljih partija u karijeri.

