Reprezentacija Slovenije savladala je sinoć Veliku Britaniju u "Stožicama" i tako stigla do prve pobede u pripremnom periodu.

U poslednjoj proveri pred start Eurobasketa Slovenija će odmeriti snage sa selekcijom Srbije, koja ima maksimalan učinak u pripremnim mečevima.

Dončić razmontirao Britance - 28 poena, 10 asistencija i šest skokova

"Držimo se puta koji smo zacrtali. Imamo još rezervi, posebno u odbrani, jer smo svesni da možemo biti uspešni samo ako dobro radimo u odbrani. Pred nama je još jedan težak test protiv Srbije, u kojem moramo da se fokusiramo pre svega na sebe i svoju igru", rekao je pred dolazak u Beograd selektor Slovenije Aleksandar Sekulić.

I iskusni Edo Murić smatra da je pred njegovim timom sada najteži mogući test.

"Dobro je da smo na početku priprema imali teške protivnike, jer smo odmah videli šta nam nedostaje da bismo bili ravnopravni sa najboljima na Evropskom prvenstvu. Uz svo poštovanje prema Velikoj Britaniji, takve utakmice nam ne pomažu mnogo. Zato jedva čekam utakmicu u četvrtak u Beogradu, gde ćemo se suočiti sa verovatno najboljom reprezentacijom u Evropi", kaže Murić.

Meč Srbija - Slovenija na programu je u četvrtak u Beogradskoj areni od 20 časova.

