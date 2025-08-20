Unikantna košarkaška kartica koju su potpisali NBA velikani, Majkl Džordan i Kobi Brajant, dostigla je neverovatnu cenu na aukciji.

Kartica "Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant" sa autogramima legendi i dva izvezena NBA grba, koji su skinuti sa njihovih dresova, dostigla je rekordnu cenu. Verovali ili ne, ponude idu preko šest miliona dolara.

Dakle, 23. avgusta, kada se aukcija završi i čekić udari u sto, dobićemo novi apsolutni rekord. Biće to ubedljivo najskuplja košarkaška kartica u istoriji prodata na javnoj aukciji.

Nadmašiće rekord koji je ostvarila kartica sa autogramom Stefa Karija, koja je u julu 2021. godine prodata za 5.9 miliona dolara.

