OBJAVLJEN RASPORED! Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv CSKA u polufinalu VTB Superkupa!
Košarkaši Crvene zvezde u polufinalu VTB Superkupa igraće protiv moskovskog CSKA, prenelo je danas to takmičenje.
VTB Superkup se održava u Beogradu, a Zvezda i CSKA će se u polufinalu sastati 24. septembra.
U drugom polufinalnom duelu, istog dana, sastaju se Zenit i Dubai.
Finale i meč za treće mesto na programu su dan kasnije.
Inače, novi košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu danas je stigao u glavni grad Srbije.
Izundu je stigao u Beograd, a košarkaški klub sa Malog Kalemegdana je na Instagramu objavio snimak sa aerodroma.
