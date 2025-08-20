Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u polufinalu VTB Superkupa igraće protiv moskovskog CSKA, prenelo je danas to takmičenje.

VTB Superkup se održava u Beogradu, a Zvezda i CSKA će se u polufinalu sastati 24. septembra.

U drugom polufinalnom duelu, istog dana, sastaju se Zenit i Dubai.

KK Crvena zvezda - KK Spartak (prva utakmica) Foto: Starsport

Finale i meč za treće mesto na programu su dan kasnije.

Inače, novi košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu danas je stigao u glavni grad Srbije.

Izundu je stigao u Beograd, a košarkaški klub sa Malog Kalemegdana je na Instagramu objavio snimak sa aerodroma.

