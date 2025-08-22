OVO JE NAJVIŠI FUDBALER NA SVETU! VISOK JE 226 CENTIMETARA: Nekadašnji NBA košarkaš okušao se i na fudbalskom terenu!
Neverovatna vest dolazi iz Rusije, a tiče se nekadašnjeg košarkaša te zemlje i čoveka koji je igrao u NBA, Pavela Podkolzina.
Ovaj košarkaški džin, Pavel Podklozin sa punih 40 godina započeo je fudbalsku karijeru. I odmah je postavio rekord. A, Rusija je vazda, kroz vekove bila poznata kao zemlja različitosti i neobičnosti.
Naime, Pavel Podkolzin je sa visinom od 226 centimetara postao najviši fudbaler u istoriji. Oborio je rekord Simona Bloha Jorgensena, golmana iz Danske, koji je bio visok 210 cm. Ovaj gorostas rođen u Novosibirsku debitovao je za klub Amkal u Kupu Rusije protiv ekipe Kaluga i slavio pobedu, jer je njegov tim trijumfovao rezultatom 1:0 i izborio plasman u narednu rundu.
Pavel Podkolzin je zaigrao na mestu napadača, a zadužio je plavi dres Amkala sa brojem devet. Iz kluba su otkrili da su za njega po specijalnim merama šili opremu, a jedba su mu pronašli kopačke, broja 53.
Četrdesetogodišnji Podkolzin je naveden u Ruskoj knjizi rekorda kao najviša osoba u toj zemlji. Od 2004. do 2006. godine igrao je za Dalas Maverikse, za koji je odigrao svega šest utakmica u NBA. U Rusiji je igrao za Himki, Nižnji Novgorod, Novosibirsk, Sahalin i druge klubove.
Po završetku karijere bio je učesnik nekoliko rijalitija u Rusiji, a snimio je i određeni broj filmova, pojavljivao se u TV serijama, spotovima muzičkih zvezda, snimao reklame...
Kao klinac trenirao je odbojku i košarku, a karijeru između dva koša Pavel Podkolzin počeo je u redovima Lokomotive iz Novosibrska. Godine 2001. osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu kao deo ruske juniorske reprezentacije i dobio titulu majstora sporta.
Sledeće godine prešao je u italijanski Vareze za kojeg je upisao 22 utakmice. Posle dvogodišnje epizode u SAD vratio se u Rusiju, igrao za Himki i nekoliko domaćih klubova, sve do 2019. kada je završio karijeru.
Gazda kluba Amkal je lokalni bogataš German Popkov, koji želi da obori razne rekorde sa svojim klubom. Pored najvišeg fudbalera Pavela Podkolzina, postavio je i rekord sa najmlađim igračem u postavi. Bio je to četrnaestogodišnji Vasilij Gončarov, rođen 31. decembra 2010. godine. Ostalo mu je još da ima najbržeg sprintera tokom utakmice, najstarijeg strelca gola i najstarijeg igrača.