Crveno-beli su objavili kako Branko Lazić od naredne sezone neće biti igrač tima sa Malog Kalemegdana.

"Branko Lazić je simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koji je ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u kojima se naš klub vraćao na vrh – pobedama i trofejima!

U sklopu promena koje su sprovedene u prvom timu tokom letnjeg prelaznog roka, crveno-beli dres u takmičarskoj sezoni 2025-2026 neće zadužiti dosadašnji kapiten Branko Lazić.

Branko Lazić je punih četrnaest sezona nosio dres Crvene zvezde i za to vreme oborio je mnoge rekorde vezane za crveno-bele: postao košarkaš sa najviše odigranih utakmica 838, rekorder je i po broju odigranih evropskih mečeva 290, kao i rekorder po broju osvojenih trofeja u dresu Crvene zvezde – čak 25 (7 titula u ABA ligi, 8 titula prvaka Srbije, 9 trofeja Kup Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige).

Poštujući Brankovu želju da nastavi sa igračkom karijerom, KK Crvena zvezda Meridianbet, predsednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja i sreće u nastavku karijere, vrata Crvene zvezde su mu zauvek širom otvorena", piše u saopštenju Zvezde.

Branko Lazić i Crvena zvezda rastaju se posle 14 godina! Lazić je u svojoj karijeri igrao samo za dva kluba - FMP od 2007. do 2011. godine, posle čega je došao u Zvezdu, sa kojom je osvojio sedam titula šampiona u ABA ligi, potom devet pehara u šampionatu Srbije, devet pehara Kupa Radivoja Koraća, kao i Superkup ABA lige.

Tri puta je bio proglašen za najboljeg odbrambenog igrača ABA lige - 2021, 2022. i 2024. godine. Sa Srbijom ima srebro na Eurobasketu iz 2017. godine, kao i zlato na Eurobasketu U18 iz 2007. godine.

Kapiten crveno-belih imao je i najveći broj nastupa u "večitim derbijima" protiv Partizana – 95 mečeva sa 58 pobeda, dok se na večitoj listi strelaca Crvene zvezde nalazi na 14. mestu sa 3.610 poena.