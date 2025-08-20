Slušaj vest

Košarkaši Primorja 1945 iz Herceg Novog zameniće ekipu Teoda iz Tivta u ABA 2 ligi, saopšteno je iz tog takmičenja

Teodo je poslao pismo ABA ligi u kojem obaveštava da zbog organizacionih i finansijskih problema, neće moći da nastupa u ABA 2 ligi u sezoni 2025/26", navodi se u saopštenju takmičenja

Primorje će tako zauzeti mesto u Grupi 4, a prvi meč u sezoni odigraće 15. oktobra protiv Vojvodine u Novom Sadu.

Srbiju će pored Vojvodine u drugom rangu regionalnog takmičenja predstavljati još Vršac i Zlatibor.

