Kompletiran spisak učesnika ABA 2 lige
DEFINITIVNO
DEBITANT KREĆE IZ NOVOG SADA: Košarkaši Primorja iz Herceg Novog novi učesnici ABA 2 lige
Košarkaši Primorja 1945 iz Herceg Novog zameniće ekipu Teoda iz Tivta u ABA 2 ligi, saopšteno je iz tog takmičenja
Teodo je poslao pismo ABA ligi u kojem obaveštava da zbog organizacionih i finansijskih problema, neće moći da nastupa u ABA 2 ligi u sezoni 2025/26", navodi se u saopštenju takmičenja
Primorje će tako zauzeti mesto u Grupi 4, a prvi meč u sezoni odigraće 15. oktobra protiv Vojvodine u Novom Sadu.
Srbiju će pored Vojvodine u drugom rangu regionalnog takmičenja predstavljati još Vršac i Zlatibor.
