Kako je naveo Gurović, svi rekordi kampa su oboreni, a u odnosu na prošlu godinu broj dece je duplo veći.

- Amazing, što bi Amerikanci rekli! Stvarno neverovatno. Više nego duplo više dece imamo ove godine na kampu, skoro 140 ih je. Presrećni smo! Ali najbitnije je da su deca srećna, da su došli da nauče nešto, da vide nešto novo... Mislim da do sada lepo radimo, a bićemo još bolji - poručio je Milan Gurović.