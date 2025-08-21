SLIKA ZA PONOS SVIH! "Što bi rekli Amerikanci..." Kamp Milana Gurovića okupio preko 100 dece
Košarkaški kamp Milan Gurović i ove godine održava se u Omni centru u Valjevu i okupio je trocifreni broj polaznika uzrasta od 7 do 18 godina.
Kako je naveo Gurović, svi rekordi kampa su oboreni, a u odnosu na prošlu godinu broj dece je duplo veći.
- Amazing, što bi Amerikanci rekli! Stvarno neverovatno. Više nego duplo više dece imamo ove godine na kampu, skoro 140 ih je. Presrećni smo! Ali najbitnije je da su deca srećna, da su došli da nauče nešto, da vide nešto novo... Mislim da do sada lepo radimo, a bićemo još bolji - poručio je Milan Gurović.
Mladi košarkaši svakodnevno rade sa proslavljenim srpskim reprezentativcem, treninzi su osmišljeni tako da podstiču individualni napredak, ali i timski duh.
Pored rada na tehničkim i taktičkim veštinama, učesnici imaju priliku da se druže, steknu nova prijateljstva i iskustva koja će pamtiti.
Kamp Milan Gurović traje do nedelje, 24. avgusta.