EVROLIGA SE OGLASILA ZBOG BRANKA LAZIĆA: Kraj neverovatnog putovanja sa Zvezdom, nebrojano uspomena...
Legendarni kapiten Crvene zvezde Branko Lazić posle 14 godina napustio je voljeni klub
Zvezda je u saopštenju potvrdila rastanak rastanak sa čovekom koji je oborio mnoge rekorde. Napravili su mu i video u tu čast, dok se oglasila i Evroliga
Branko Lazić je neko ko je bio simbol Zvezde u ovoj novoj eri, dugo godina je bio kapiten, te je osvojio čak 26 trofeja sa ekipom sa Malog Kalemegdana. Jednostavno, on je neko bez koga se ekipa Zvezde i nije mogla zamisliti
Tokom svojih najboljih dana je bio i jedan od najboljih defanzivaca u čitavoj Evropi, a zaradio je poziv i u reprezentaciju Srbije.
Zvezda se oprostila od njega, istakli su crveno-beli da bi on voleo da nastavi svoju igračku karijeru, dok jednostavno u ovoj ekipi više nema mesta.
Zbog svega se oglasila i Evroliga, koja je istakla da iza Lazića ostaje nebrojeno puno uspomena.