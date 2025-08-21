Slušaj vest

Legendarni kapiten Crvene zvezde Branko Lazić posle 14 godina napustio je voljeni klub

Zvezda je u saopštenju potvrdila rastanak rastanak sa čovekom koji je oborio mnoge rekorde. Napravili su mu i video u tu čast, dok se oglasila i Evroliga

Branko Lazić je neko ko je bio simbol Zvezde u ovoj novoj eri, dugo godina je bio kapiten, te je osvojio čak 26 trofeja sa ekipom sa Malog Kalemegdana. Jednostavno, on je neko bez koga se ekipa Zvezde i nije mogla zamisliti

Tokom svojih najboljih dana je bio i jedan od najboljih defanzivaca u čitavoj Evropi, a zaradio je poziv i u reprezentaciju Srbije.

Zvezda se oprostila od njega, istakli su crveno-beli da bi on voleo da nastavi svoju igračku karijeru, dok jednostavno u ovoj ekipi više nema mesta.

Zbog svega se oglasila i Evroliga, koja je istakla da iza Lazića ostaje nebrojeno puno uspomena.