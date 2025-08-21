Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan objavio je da će promociju novih dresova i pojačanja održati u četvrtak 28. avgusta na Avali.

Kao što je poznato crno-beli će nositi dresove kompanije Najk.

"Dva simbola, jedno nasleđe, stoji u opisu.

Kako je saopšteno, na planini nadomak Beograda će biti organizovan egzibicioni 3×3 turnir mešovitih timova koje čine aktuelni prvotimci i legende crno-belih, Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić. Igraće se po „Pick Up Game“ sistemu, a timove biraju legend.

„Prvi put u novim dresovima Partizana Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Džabari Parker i momci koji su lane branili boje aktuelnog šampiona ABA lige i prvaka Srbije,“ piše u saopštenju.

Navijači Partizana će limitiran broj ulaznica moći da nabave od petka u 14 časova. Ograničen broj ulaznica za vlasnike sezonskih košta 500 dinara, dok je za ostale cena 2.000 dinara.