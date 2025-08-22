Slušaj vest

Košarkaši Srbije su sinoć u "Areni" pobedili Sloveniju rezultatom 106:72 i tako više nego uspešno odradili generalnu probu pred Evrobasket.

Nikola Jokić nije morao previše da se muči protiv Dončića i Slovenaca, na parketu je proveo 19 minuta i meč završio sa 10 poena, uz osam skokova i četiri asistencije.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Jokićev klub, Denver, ispratio je ovu utakmicu i srpskom asu posvetio jedan post. Nagetsi su na Instagramu objavili Nikolin učinak i nekoliko fotografija, uz poruku:

"Nikolina poslednja egzibiciona utakmica", napisali su iz Denvera.

Podsetimo, selektor Svetislav Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.

Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.

