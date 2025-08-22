Slušaj vest

Dok se najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, nalazi u epicentru priprema košarkaške reprezentacije Srbije za predstojeći Evrobasket, pažnja u velikoj meri nije usmerena ka ostalim NBA asovima.

Jedan od njih je Majkl Porter Junior, iako se o njemu u poslednje vreme dosta pričalo zbog odlaska iz Denvera.

Majkl Porter Junior bio je jedan od najskupljih igrača Denver Nagetsa i, iako je zarađivao sto miliona, nije puno doneo na samom terenu, te su ga čelnici tima iz Kolorada oterali i trejdovali za Kema Džonsona.

Pre početka nove sezone, Porter je otvorio dušu i bez dlake na jeziku pričao o ličnim porocima.

- Ove današnje devojke žele da žive kao kraljice i da ne rade ništa. Svako ima različite poroke, svako ima stvari sa kojima se bori. To mogu biti alkohol, droga... Na primer, moj brat je imao problem sa kockanjem. Moj porok je oduvek bio u obliku žena. A kada sam daleko od Boga i ne molim se, čini se da me đavo stavlja u ženski prostor - rekao je Porter Džunior u podkastu "Curious Mike".

Sjajni košarkaš je ovog puta u drugom podkastu otkrio kakav je savet dobio od Nikole Jokića, i tako još jednom potvrdio da srpski košarkaš ima izvanredan smisao za humor.

- Bilo mi je teško da se oprostim od svojih saigrača, posebno, znate, od Džamala i Arona, momaka koji su tu već dugo. Svi su mi otpratili poruku u grupnom četu, a jedino što je Nikola napisao bilo je: „Završavaj tamo.“ I dodao je: „Samo pazi da koristiš kondom tamo“. To je bio njegov oproštaj od mene. To su moji ljudi. Ovo je bila moja porodica. Ali takva je priroda sporta i ostaćemo u kontaktu - rekao je Porter.