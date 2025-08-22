Slušaj vest

Proslavljeni NBA košarkaš Džejlen Braun koji brani boje Bostona, uglavnom se nalazi u centru pažnje zbog svojih skandala. Ipak, ovoga puta pažnja javnosti usmerena je ka njegovoj porodici, tačnije, njegovom ocu Kvintonu Braunu.

Prema navodima policije iz Las Vegasa, Kvinton Braun je uhapšen pod ozbiljnom optužbom za pokušaj ubistva. Incident se dogodio nakon žustre svađe, kada je, navodno, fizički nasrnuo na trenera omladinskog tima američkog fudbala.

1/5 Vidi galeriju Denver protiv Bostona Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Izveštaj otkriva da je Braun napao žrtvu nožem, zadavši joj više uboda, u leđa i ruke, a povrede uključuju i slomljeno rebro. Žrtva se trenutno nalazi u kritičnom stanju.

Svedoci tvrde da je napad bio brutalan, uz više desetina zamaha nožem. Policija je Brauna uhapsila na licu mesta, sa tragovima krvi na licu, a sam Braun je navodno priznao da je sukob eskalirao zbog spora oko parking mesta.

Džejlen Braun se još nije oglasio povodom incidenta.