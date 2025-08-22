Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Slovenije u poslednjoj proveri pred put na Evropsko prvenstvo.

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović jedan je od lidera ovog tima i ima ogromnu želju da na predstojećem Evrobasketu osvoji zlatnu medalju sa svojim saigračima.

Nesumnjivo je koliko Bogdanoviću znači svaki nastup za reprezentaciju, oborio je skoro sve moguće rekorde. Oduvek je pokazivao snažan, ali ujedno i veoma emotivan temperament kad god je nosio reprezentativni dres. Za to su u mnogome zaslužni njegovi roditelji koji su mu pomogli da ga izgradi i danas niže uspehe na terenu.

Porodica je bila temelj Bogdanovog uspeha.

"Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili za moju sestru i mene. Bile su i teške situacije u životu ali uvek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni", rekao je košarkaški as jednom priikom u emisiji "Kao sav normalan svet".

Otkrio je da su napustili Crnu Goru kako bi im obezbedili bolje uslove za obrazovanje i napredak, stavljajući svoje živote u drugi plan.

"Tata je radio kao komericijalista dugo godina sa tečom u jednoj firmi, a mama je bila kasirka, trgovac. Oni su se odrekli jako dobrih poslova u nekim manjim sredinama i statusa u društvu ne znajući u šta se upuštaju kada su otišli u Beograd. Ali to su učinili zbog nas, da bi meni i sestri izabrali bolji put i bolji početak, kako mi ne bi živeli njihove živote. Već da imamo bolji početni položaj. Oni su pohađali školu u Kužinama, to je jako malo mesto na severu Crne Gore. Beograd su izabrali da bi sestra i ja imali bolje uslove što se tiče školovanja. Počeli smo da živimo u Železniku, Mirjevu i tako dalje...", rekao je.

Podsetimo, selektor Svetislav Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.

Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.