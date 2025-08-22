to je to

Kako je preneo "Telesport", Lundberg se našao na meti Olimpijakosa i Zenita i očekuje se da Danac spakuje kofere i ode iz Beograda.

Izgledne su šanse da jedan od pomenuta dva velikana privoli Lundberga. Videćemo samo da li će Danac na kraju završiti u toplijim ili u hladnijim krajevima.

Ne može baš Lundberg da se pohvali brojevima na kraju minule sezone, evroligaški prosek vrsnog beka ide do 7,9 poena, uz 2,2 skokova, i 3 asistencije. Situacija je za nijansu bolja u ABA ligi, sa prosekom od oko 8,1 poena, 2 skoka, i 2,6 asistencija.

