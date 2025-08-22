- Porodico Partizana, bila mi je čast da budem deo ovako istorijske organizacije i da sa ponosom nosim dres Partizana. Hvala vam na neverovatnoj podršci i strasti. Igrati pred vama u Štark Areni bilo je zaista nezaboravno – vi ste među najboljim navijačima na svetu. Iako moje putovanje sada nastavlja sa drugim timom u Evroligi, uvek ću nositi sa sobom uspomene, lekcije i ljubav koju sam ovde doživeo. Hvala vam, Partizan će uvek imati posebno mesto u mom srcu. Sa poštovanjem, Ajzea Majk - napisao je Majk.