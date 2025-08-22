Slušaj vest

Kanadski košarkaš Ajzea Majk napustio je Partizan, što su crno-beli i potvrdili.

Odmah po raskidu ugovora, Majk se toplim rečima oprostio od "grobara" i crno-belog dresa:

Foto galerija iz Arene

- Porodico Partizana, bila mi je čast da budem deo ovako istorijske organizacije i da sa ponosom nosim dres Partizana. Hvala vam na neverovatnoj podršci i strasti. Igrati pred vama u Štark Areni bilo je zaista nezaboravno – vi ste među najboljim navijačima na svetu. Iako moje putovanje sada nastavlja sa drugim timom u Evroligi, uvek ću nositi sa sobom uspomene, lekcije i ljubav koju sam ovde doživeo. Hvala vam, Partizan će uvek imati posebno mesto u mom srcu. Sa poštovanjem, Ajzea Majk - napisao je Majk.

U međuvremenu pojavila se informacija da bi Majk mogao da nastavi karijeru u Bajernu iz Minehna, preneo je "Basket news".

Kanađanin je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 3,9 poena i 2,4 skokova za 23 utakmice koliko je odigrao u najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi u Evropi.

