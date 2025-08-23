Slušaj vest

U glavnom gradu Francuske, od 25. do 31. avgusta, Svetsko prvenstvo za seniore okupiće najbolje takmičare koji će se nadmetati u svih pet olimpijskih disciplina: muškarci pojedinačno, žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi.

Najbolji srpski takmičari, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, kvalifikovali su se za učešće na Svetskom prvenstvu za seniore, nakon veoma uspešne takmičarske sezone. Naši ’’top 100’’ takmičari će ponovo ukrstiti rekete sa mnajboljim svetskim mešovitim parovima na najvećoj svetskoj pozornici. U Adidas Areni, velelepnom objektu koji je napravljen za potrebe Olimpijskih igara u Parizu, Mihajlo i Anđela će se u prvom kolu sastati sa najboljim izraelskim mešovitim parom Miša Zilberman / Svetlana Zilberman.

U šesnaestini finala, pobednika srpsko-izraelskog duela očekuje indonežanski miks dubl Hidajatulah / Pasaribu, jedanaesti par sa Svetske rang liste. Najbolji srpski mešoviti par će predvoditi Nikola Mijačić, trener reprezentacije Srbije.

’’Drugo učešće našeg najboljeg mešovitog para na svetskim prvenstvima u badmintonu. Plasman je veliki uspeh koji je ujedno još više motivisao Mihajla, Anđelu i stručni tim za veoma obimne višemesečne trenažne aktivnosti. Iskoristili smo letnji period da se pripremamo kako na internacionalnim kampovima u Bugarskoj i Italiji tako i kod nas na Karatašu i u Nacionalnom badminton centru na Adi Ciganliji. Dosta smo radili na tehničkim detaljima i zdravi i spremni odlazimo put Pariza. Radujemo se prvom meču protiv izraelskog para, gde ulazimo sigurno kao favoriti.’’ – izjavio je Nikola Mijačić, trener reprezentacije Srbije.

Učešće reprezentativaca Srbije na Svetskom prvenstvu za seniore u Parizu podržalo je Ministarstvo sporta Republike Srbije obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava.